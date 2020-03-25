Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 410 человек

25.03.20 13:23

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

25 марта. Interfax-Russia.ru - Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 410 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом по Москве.

"В столице подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 410 случаев коронавируса", - сообщили "Интерфаксу" в среду в штабе.

По словам собеседника агентства, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.