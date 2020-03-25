Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

25.03.20 13:37

© РИА Новости. Илья Питалев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные власти готовы предоставить дрова и уголь по льготным ценам москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями, которые в период обязательной самоизоляции с 26 марта по 14 апреля могут находиться на дачах.

"Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09", - написал Собянин на своем личном сайте в среду.

Он подчеркнул, что с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.

"Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо", - сказал мэр Москвы.