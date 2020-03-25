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25.03.20 13:37
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
"Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09", - написал Собянин на своем личном сайте в среду.
Он подчеркнул, что с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.
"Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо", - сказал мэр Москвы.
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