Большой театр впервые покажет онлайн спектакли из "золотой коллекции"

26.03.20 14:00

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

26 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный академический Большой театр впервые в истории своего существования проведет онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей "золотого фонда" театра, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"27 марта, в международный день театра, Большой впервые в истории начнет серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей своего "золотого фонда". Откроет новый формат общения со зрителями легендарный балет "Лебединое озеро". Трансляции будут проходить на официальном YouTube-канале Большого театра и не будут иметь географических ограничений", - сообщили в театре.

В Большом отметили, что для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будет хранится еще 24 часа после трансляции.

Всего в период с 27 марта по 10 апреля театр покажет зрителям по всему миру 6 спектаклей, среди которых оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

"Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались. Ситуацией, когда пришлось закрыть театр и не показывать зрителям спектакли ни на одной из наших площадок. Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим", - отметил генеральный директор Большого Владимир Урин, слова которого приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что театр провел большую работу, чтобы показ спектаклей онлайн был возможен. "Надеемся, что это поддержит всех, принесёт хорошее настроение, и, по крайней мере обеспечит душевное здоровье тем, кто любит искусство Большого театра", - добавил Урин.

Спектакли будут показаны на YouTube в формате "Премьеры" согласно афише и будут начинаться в 19:00 по московскому времени. Для каждой трансляции будет доступен режим живых комментариев, а перед "Лебединым озером" зрители смогут собраться заранее и в прямом эфире обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра - премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко.