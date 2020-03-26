Приказ о комендантском часе в Москве в Минобороны РФ назвали фальшивкой

26.03.20 14:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Информация, рассылаемая в некоторых социальных сетях, по поводу приказа о якобы введении комендантского часа в Москве, является фальшивкой, заявили в Минобороны РФ.

"Эта информация была опровергнута еще 18 марта. Это фейк", - сказали "Интерфаксу" в военном ведомстве в четверг.

18 марта в Минобороны РФ заявили: "Распространённое в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран".

"Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооружённые силы РФ несут службу в обычном режиме", - заявили тогда в Минобороны РФ.