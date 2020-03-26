Заповедники РФ с 30 марта по 3 апреля прекращают прием туристов

26.03.20 18:46

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 марта. Interfax-Russia.ru - Все особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значение прекращают приём туристических и экскурсионных групп с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире, в соответствии с приказом Минприроды России, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на особо охраняемых природных территориях федерального значения вводится запрет на прием организованных туристических и экскурсионных групп", - говорится в сообщении.

Также временно будет прекращена работа визит-центров и других объектов туристской инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, ранее запланированные экскурсии и экологические экспедиции будут отменены или перенесены на более поздний срок.

"Данные меры направлены на соблюдение требований, обозначенных в обращении президента России. Здоровье и безопасность людей - самое главное, чем мы должны руководствоваться при принятии абсолютно всех решений", - прокомментировал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что дирекции ООПТ, а также отделы охраны и оперативного реагирования учреждений продолжат работать.