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26.03.20 21:04

В мэрии Москвы пояснили, как воспользоваться льготным проездом по соцкартам

© РИА Новости. Максим Блинов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся и пожилые старше 65, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности.

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу" в четверг, что для продолжения использования льготного проезда им надо сообщить о наличии такой активности по телефону Единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77). После внесения соответствующих данных льгота активируется в течение суток.

"Хотелось бы обратить внимание, что порядок пользования льготами на проезд сохраняется, однако требуется уведомление от работодателя или общественной организации, привлекающей волонтеров, либо от самого волонтера. Для этого достаточно просто позвонить в Единую справочную службу. Сведения о себе стоит подать заранее, поскольку возможность использования льготы станет доступна в течение суток после сообщения данных в Единую справочную службу", - заявил Немерюк.

Он призвал школьников, студентов и пенсионеров, не занятых в волонтерской деятельности или работе, воздержаться от перемещений по городу на общественном транспорте.

"Это важно для вашей безопасности, жизни и здоровья ваших близких" - отметил Немерюк.

Он сообщил, что в ближайшее время будет предоставлена возможность регистрации для получения льготы в личном кабинете на сайте MOS.RU

При этом уведомление о добровольческой или трудовой деятельности имеет заявительный характер и не требует предоставления дополнительных документов или иного способа подтверждения.

Предприятия и организации также подают информацию о своих сотрудниках категории 65+ и учащимся централизовано, для предоставления им возможности продолжения пользования льготным или бесплатным проездом.

"Никаких ограничений использования социальных карт для получения других льгот, включая скидки в магазинах и аптеках, а также иных вариантов использования указом мэра не вводятся", - добавил Немерюк.

С 26 по 14 апреля в Москве в соответствии с указом мэра все пожилые старше 65 лет, за некоторым исключением, обязаны находится в режиме самоизоляции. В этом же время не действует льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте москвича, а также льготный проезд школьников от 5 класса и старше.

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