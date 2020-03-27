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27.03.20 09:57

СЖР просит выдавать журналистам средства защиты от COVID-19 в приоритетном порядке

© РИА Новости
27 марта. Interfax-Russia.ru - Союз журналистов России просит Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы дать возможность представителям СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты от коронавируса COVID-19.

"Союз журналистов России обращается к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с призывом также дать возможность представителям редакций СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты для своих сотрудников. При этом, мы должны ясно отдавать себе отчет, что в нынешней непростой ситуации время играет решающую роль", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

СЖР готов взять на себя функцию оповещения представителей СМИ о порядке получения средств защиты для журналистов всех заинтересованных редакций, говорится в пресс-релизе.

"К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает. Например, согласно заявлениям руководства Москвы (а в столице сейчас наиболее сложная эпидемиологическая ситуация) средства защиты должны выдаваться, в первую очередь, социальным работникам и таксистам", - отмечают в СЖР.

В сообщении говорится, что многие сотрудники СМИ перешли на удаленный режим работы, однако журналисты новостных редакций телевидения, радио, газет и других информационных СМИ в силу производственной необходимости должны постоянно находиться "в поле", то есть на местах событий.

"Очевидно, что, по роду деятельности, долг врачей - оказывать медицинскую помощь, а журналистов- информировать. Такова суть профессий. При этом, и тем, и другим объективно приходится контактировать с большим количеством людей, в том числе, и с носителями заболевания", - подчеркивают в СЖР.

Если же журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей, отмечают в организации.

По данным на четверг, в РФ зафиксировано 840 заболевания COVID-19.

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