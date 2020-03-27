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27.03.20 12:52
Мишустин призвал граждан отказаться от всех поездок, кроме экстренных
"Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах", - сказал Мишустин на совещании в пятницу.
Он отметил, что считает "необходимым распространить на все регионы ограничительные меры, которые приняты в Москве и Подмосковье, они касаются прежде всего развлечений и досуга".
Без превентивных мер, в том числе самоизоляции, побороть коронавирус нельзя, считает Мишустин.
"Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что правительство вырабатывает меры на основании постоянного системного анализа распространения вируса в мире и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной.
"Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы применяем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас- это самое главное для каждого из нас. Это небольшие ограничения по сравнению с жизнью и здоровьем", - призвал премьер.
Он подчеркнул, что у каждого из нас своя доля ответственности за себя, за близких и за всю страну.
"Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно", - сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что Россия выиграла время для борьбы с коронавирусом и это позволяет ей применять самые эффективные меры.
"Нам удалось выиграть время за счет наших упреждающих действий по нераспространению нового вируса. И это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства", - сказал Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что принятые президентом и правительством жесткие меры для сдерживания распространения коронавируса сработают только в случае поддержки населения.
"Наша задача - не дать опасному вирусу распространиться по всей стране. В этой ситуации президент и правительство обязаны принимать необходимые, даже жесткие решения, но сработают они, только если мы все вместе и каждый в отдельности их поддержим, будем неукоснительно следовать правилам, чтобы не ухудшать ситуацию", - заявил Мишустин.
"И не где-то, а у себя дома, в семье, среди близких", - подчеркнул он.
"К сожалению, люди не всегда понимают, насколько ситуация серьезная, многие легкомысленно считают, что именно их беда не коснется. Так думали во многих странах, и чем это обернулось мы видим, в том числе из средств массовой информации", - отметил премьер.
Ранее сообщалось, что общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 1036.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.
В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.
Еще 12 новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму, восемь случаев - в Подмосковье, три - в Волгоградской области, по два - в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в восьми регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан.
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