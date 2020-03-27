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27.03.20 14:07
Рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек закрываются в Москве на 9 дней
В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, в течение девяти дней начиная с субботы будут закрыты все розничные магазины, за исключением продовольственных, аптек, реализующие товары первой необходимости, а также моторное топливо.
Такое ограничение на розничную торговлю не будет касаться дистанционного способа продажи, в том числе с условием доставки.
Также с 28 марта по 5 апреля нельзя будет посетить рестораны, кафе и другие предприятия общепита. Они могут продолжить работу, но только с условием заказов на вынос без посещения помещения таких заведений или доставки заказов.
Кроме того, свою работу могут продолжить столовые и буфеты, обслуживающие работников организаций.
Помимо этого, во время длинных выходных в Москве закроют крупные парки отдыха: ЦПКиО имени Горького, ВДНХ, Сокольники, Зарядье, музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково".
Также с субботы будут закрыты парикмахерские, косметические салоны, солярии, бани, массажные и СПА-салоны.
Ранее в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 в Москве была временно приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, дискотек, библиотек.
Также приостановлено предоставление услуг стоматологических кабинетов, за исключением случаев оказания неотложной помощи.
При этом центры госуслуг "Мои документы" предоставляют те услуги, которые могут быть предоставлены только в их помещениях и по предварительной записи.
"Семь нерабочих дней (с 30 марта по 5 апреля -ИФ) - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность", - написал ранее на своём личном сайте Сергей Собянин.
По данным на 27 марта, в Москве выявлено 703 случая заболевания новым коронавирусом, 18 человек выздоровели, трое скончались.
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