"Дочка" Toyota приостанавливает работу всех подразделений в РФ на следующей неделе

27.03.20 17:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" приостанавливает работу всех подразделений с 28 марта по 5 апреля, включая производство в Петербурге, сообщила компания.

"В соответствии c указом президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года N206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также исходя из сложной эпидемиологической обстановки ООО "Тойота Мотор" приняло решение приостановить работу всех бизнес-единиц в России, включая офис, производство, центральный и региональный склады, с 28 марта по 5 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

ООО "Тойота Мотор" зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.