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29.03.20 12:05
Общее число зараженных коронавирусом в РФ достигло 1534
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270 в 26 регионах", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - говорится в сообщении.
Из 270 диагнозов 197 поставлены в Москве. Среди 197 заболевших - 13 детей, сообщил столичный оперативный штаб.
"В столице подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса", - сообщили "Интерфаксу" в штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
Среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше 65 лет. "Также коронавирус подтвержден у 13 детей", - сказали в штабе.
Также 27 новых случаев заболевания зарегистрированы в Московской области, по 5 - в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по 4 - в Чечне и Коми, 3 - в Челябинской и Омской области, по 2 - в Ленинградской, Мурманской и Новгородской области и в Хабаровском крае.
По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Число умерших от COVID_19 достигла восьми человек, четыре новых летальных исхода зафиксировано за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.
"За сутки зафиксировано 4 летальных случая: Москва - 2, Оренбургская область - 1, Санкт-Петербург - 1. Общее количество летальных случаев за весь период в России - 8", - говорится в сообщении.
В оперштабе "Интерфаксу" сообщили, что одной из московских больниц скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
"Также 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма. Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
25 марта оперативный штаб Москвы подтвердил первые две смерти пациентов с коронавирусом - это пожилые пациенты, у которых развилась пневмония. В минувшую пятницу стало известно о кончине 70-летней пациентки с двусторонней пневмонией и положительным результатом на CIVI-19, а также 56-летней пациентки, не имевшей одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. В субботу стало известно о кончине зараженной коронавирусом 69-летней женщины с двухсторонней пневмонией.
В то же время за минувшие сутки полтора десятка пациентов были выписаны в России после перенесенной коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших после COVID-19 возросло до 64, сообщил оперативный штаб.
"За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек: Москва - 10, Московская область - 2, Свердловская область - 1, Кемеровская область - 1, Краснодарский край - 1. За весь период выписано 64 человека", - говорится в сообщении штаба, распространенном в воскресенье.
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