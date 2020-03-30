В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
30.03.20 06:25

Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
30 марта. Interfax-Russia.ru - Начиная с понедельника в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

"Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

В столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом уточнили, что вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков для передвижения по городу будет определен отдельным актом правительства Москвы.

"До его публикации спецпропуска для передвижения по Москве не требуются", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также пояснил, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом также не предусмотрено.

"Вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - добавил Сергей Собянин.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 06:17
Рейс из Сочи с отказавшим двигателем сел в московском "Шереметьево"
.
  29.03.20 21:23
Срок действия проездных в Москве продлят на 5 дней
.
  29.03.20 20:58
В Москве вводят спецпропуска для выхода из дома
.
  29.03.20 20:52
Движение автотранспорта в Москве не ограничивают
.
  27.03.20 18:35
Роскомнадзор требует от сетевых ресурсов удалить фейки о предстоящем закрытии Москвы
.
  27.03.20 18:01
Киносети просят президента повлиять на региональные власти, чтобы те приняли решение о закрытии кинотеатров
.
  27.03.20 17:09
Зоомагазины и салоны связи будут работать в Москве в нерабочую неделю
.
  27.03.20 14:43
Резкое похолодание надвигается на Москву
.
  27.03.20 14:33
Роспотребнадзор: более 90 тыс. человек в Москве проверены на коронавирус
.
  27.03.20 14:07
Рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек закрываются в Москве на 9 дней


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket