Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам

30.03.20 06:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Начиная с понедельника в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

"Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

В столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом уточнили, что вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков для передвижения по городу будет определен отдельным актом правительства Москвы.

"До его публикации спецпропуска для передвижения по Москве не требуются", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также пояснил, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом также не предусмотрено.

"Вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - добавил Сергей Собянин.