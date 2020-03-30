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30.03.20 11:35
Собянин: новые тест-системы на COVID-19 поступят в лаборатории на этой неделе
"Мы ждем, что на этой неделе в наши лаборатории, федеральные лаборатории и даже частные лаборатории поступят новые тест-системы, разработанные соответствующими институтами Минздрава, ФМБА и другими" - сказал он в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Вторая задача - это развертывание сети коек, мобилизация здравоохранения для борьбы с коронавирусом", - сказал Собянин.
По его словам, это касается как региональных, так и федеральных учреждений здравоохранения.
"Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам проработать сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь", - продолжил он, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.
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