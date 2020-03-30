В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.03.20 11:35

Собянин: новые тест-системы на COVID-19 поступят в лаборатории на этой неделе

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 марта. Interfax-Russia.ru - На текущей неделе в столичные, федеральные и частные лаборатории должны поступить новые тест-системы на коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы ждем, что на этой неделе в наши лаборатории, федеральные лаборатории и даже частные лаборатории поступят новые тест-системы, разработанные соответствующими институтами Минздрава, ФМБА и другими" - сказал он в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Вторая задача - это развертывание сети коек, мобилизация здравоохранения для борьбы с коронавирусом", - сказал Собянин.

По его словам, это касается как региональных, так и федеральных учреждений здравоохранения.

"Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам проработать сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь", - продолжил он, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 14:12
В Москве вырос спрос на "санкционку" и бензин
.
  30.03.20 12:45
Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
.
  30.03.20 11:53
Собянин пообещал ежедневно ужесточать контроль за соблюдением карантина
.
  30.03.20 11:30
Эксперт: всеобщей самоизоляции в Москве пока достаточно для сдерживания COVID-19
.
  30.03.20 10:38
Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам
.
  30.03.20 10:26
Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года
.
  30.03.20 08:43
Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки
.
  30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
.
  30.03.20 06:25
Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам
.
  30.03.20 06:17
Рейс из Сочи с отказавшим двигателем сел в московском "Шереметьево"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket