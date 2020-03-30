Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

30.03.20 18:07

© РИА Новости. Алексей Майшев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Введенный с понедельника в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сказал собеседник агентства.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

Как ожидается, в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - сообщил Собянин на своем личном сайте в воскресенье.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

"Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

В столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом уточнили, что вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков для передвижения по городу будет определен отдельным актом правительства Москвы. "До его публикации спецпропуска для передвижения по Москве не требуются", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также пояснил, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено.