Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека при взрыве газа в жилом доме под Красноярском

31.03.20 07:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели человека при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Зеленогорске Красноярского края, сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, погиб житель квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа, его личность устанавливается, поскольку мужчина арендовал жилье.

"По данному факту главным следственным управлением СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.