Загрузка московских дорог упала на 70%

31.03.20 08:38

© РИА Новости. Алексей Майшев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Загруженность столичных дорог за три недели снизилась более чем на две трети, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Дороги в Москве в понедельник были на 70% свободнее, чем три недели назад", - сказал собеседник агентства.

По его данным на 22:00 понедельника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество личного транспорта в Москве стало на 48% меньше, число ДТП снизилось на 87%.

Кроме того, по данным пресс-службы, пассажиропоток московской подземки снизился на 85%, наземного общественного транспорта - на 74%, пригородных электричек - на 56%, автобусах из области в столицу - на 80%.