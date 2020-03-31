Количество выздоровевших от коронавируса в столице выросло до 70 человек

31.03.20 09:17

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

31 марта. Interfax-Russia.ru - Уже 70 человек вылечились от коронавируса в столице, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще 42 человека выписаны из больниц после лечения от коронавируса. В Москве количество выздоровевших после лечения новой коронавирусной инфекции увеличилось до 70 человек", - заявила Ракова журналистам во вторник.

Как отметила заммэра, власти надеются, что прирост заболевших будет уменьшаться из-за принятых мер.

"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти. Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии", - сказала она.