Собственников жилья в Москве освободят от взносов на капремонт по 30 июня

31.03.20 10:44

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 марта. Interfax-Russia.ru - В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также введение режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт", - написал Собянин на своём личном сайте во вторник.

По его словам, такое решение принято из опыта первых дней введения всеобщего домашнего режима.

"В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома", - пояснил мэр Москвы.

Он добавил, что минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

С 30 марта в Москве режим самоизоляции обязаны соблюдать все граждане. Из дома можно выходить только для поездок на работу, если есть обязанность присутствия на ней, походов в продуктовый магазин или аптеку и в некоторых других случаях.