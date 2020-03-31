ЗАГСы в Подмосковье работают только на регистрацию рождения и смерти

31.03.20 10:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 марта. Interfax-Russia.ru - Органы ЗАГС Московской области работают с ограничениями, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В связи с введением режима ограничений и самоизоляции органы ЗАГС в Подмосковье регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся исключительно по ранее поданным заявлениям", - привели слова губернатора в его пресс-службе.

В Подмосковье решением губернатора с 30 марта режим самоизоляции распространен на граждан всех возрастов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Покидать дом или квартиру можно только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов, поездки на работу, выгула собаки или выноса бытового мусора. Движение автотранспорта, въезд в регион или выезд не ограничивались.