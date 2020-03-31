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31.03.20 14:46

Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет

© РИА Новости. Владимир Песня
31 марта. Interfax-Russia.ru - Драматург и писатель Леонид Зорин ушел из жизни в 95 лет после продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я только что говорил с сыном Андреем. Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжёлой продолжительной болезни", - сказал Венедиктов.

Сын драматурга, российский литературовед и историк Андрей Зорин сообщил "Интерфаксу", что дата и место похорон пока не определены.

Леонид Зорин является автором пьесы, по которой поставлен один из самых популярных в СССР и России фильмов - "Покровские ворота".

Зорин (при рождении Зальцман) родился в Баку 15 ноября 1924 года. Рано начал сочинять стихи, уже в 1934 году были опубликованы его детские произведения.

В 1946 году окончил Азербайджанский университет им.Кирова, в 1947 - Литинститут имени Горького.

В 1948 году переехал из Баку в Москву.

В 1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина - "Молодость", затем его новые пьесы появлялись почти ежегодно, по некоторым снимались фильмы.

Всего Зориным написано несколько десятков пьес, сценариев, рассказов, повестей и романов.

В 1974 году к 50-летию он был награждён орденом "Знак почёта" (1974) за заслуги в области советской литературы, в 1985 году - почётной грамотой президиума Верховного совета РСФСР за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность.

Зорин лауреат конкурсов на лучшую комедию (1977), на лучшую пьесу о деловых людях России (1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996), премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев") в 1975, 1982 и 1985 годах, в 1983 - журнала "Крокодил", в 2001 - фонда журнала "Знамя".

В 2008 году стал обладателем литературной премии Ивана Петровича Белкина за автобиографическую повесть "Медный закат".

В 2009 году за сборник "Скверный глобус" получил национальную премию "Большая книга".

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