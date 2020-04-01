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01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
"Врачи и медицинские сестры стационаров, в которых развернута медицинская помощь заболевших коронавирусной инфекцией, регулярно сдают анализы. Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - отмечают в штабе.
По словам собеседника агентства, в случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол.
"Заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния - назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом",- отметили в штабе.
Сейчас для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице им. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 им. Филатова, сообщили в оперштабе.
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