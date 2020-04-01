Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы

01.04.20 09:19

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Врачи и медсестры больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, регулярно сдают тесты на Covid-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Врачи и медицинские сестры стационаров, в которых развернута медицинская помощь заболевших коронавирусной инфекцией, регулярно сдают анализы. Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - отмечают в штабе.

По словам собеседника агентства, в случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол.

"Заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния - назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом",- отметили в штабе.

Сейчас для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице им. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 им. Филатова, сообщили в оперштабе.