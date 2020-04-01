Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажи фальшивых лекарств в интернете

01.04.20 15:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств, сообщает интернет-портал правовой информации.

В частности, отныне статья 238.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком, состоящем в использовании средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети "Интернет".

Таким образом, преступление, предусмотренное частью первой статьи 238.1 Уголовного кодекса РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок" при наличии проектируемого квалифицирующего признака будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей.

Также возможно наказание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Кроме того, президентом подписан и закон о введении административной ответственности за реализацию в интернете фальшивых лекарств.

Законом вводится административная ответственность за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных БАДов, в том числе через СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказанием за такие правонарушения станут штрафы для граждан от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц - от 150 тыс. до 600 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 600 тыс. руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - штрафа в размере от 2 млн до 6 млн руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.