Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
01.04.20 15:58

Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажи фальшивых лекарств в интернете

© РИА Новости. Алексей Куденко
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств, сообщает интернет-портал правовой информации.

В частности, отныне статья 238.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком, состоящем в использовании средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети "Интернет".

Таким образом, преступление, предусмотренное частью первой статьи 238.1 Уголовного кодекса РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок" при наличии проектируемого квалифицирующего признака будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей.

Также возможно наказание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Кроме того, президентом подписан и закон о введении административной ответственности за реализацию в интернете фальшивых лекарств.

Законом вводится административная ответственность за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных БАДов, в том числе через СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказанием за такие правонарушения станут штрафы для граждан от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц - от 150 тыс. до 600 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 600 тыс. руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - штрафа в размере от 2 млн до 6 млн руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.20 18:16
Мосгордума утвердила штраф за нарушения самоизоляции в Москве до 5 тыс. рублей
.
  01.04.20 15:53
Мэрия Москвы исключила утечку личных данных через "Социальный мониторинг"
.
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня
.
  01.04.20 09:48
Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом
.
  01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
.
  01.04.20 08:42
Снег в Москве сойдет к концу недели
.
  01.04.20 08:36
Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке
.
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 16:02
Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket