Диагноз COVID-19 подтвержден у 2475 человек в Москве

02.04.20 11:55

© РИА Новости. Александр Кондратюк

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество подтвержденных случаев корнавируса в Москве увеличилось до 2475 человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев коронавируса", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения федерального оперативного штаба.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - говорится в сообщении штаба.