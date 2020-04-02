|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.04.20 11:55
Диагноз COVID-19 подтвержден у 2475 человек в Москве
"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев коронавируса", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения федерального оперативного штаба.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - говорится в сообщении штаба.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket