|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.04.20 12:08
Столичные производители полностью обеспечивают материалами стройплощадку больницы в новой Москве
"Несмотря на сжатые сроки, предприятия Москвы активно подключились к решению поставленных задач. Чтобы исполнить взятые на себя обязательства, многие перешли на усиленный режим работы", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров.
Так Московский завод ГК "Москабельмет" поставил на стройку около 26,3 км кабельной продукции. Завод металлоконструкций "МКЗ" разработал новый вид изделий специально для корпусов больницы в ТиНАО. Промышленный комплекс "КРОСТ" поставил 3210 кубометров бетона, изготовил и отгрузил 550 тонн металлоконструкций и 353 тонны арматуры. Группа "ПОЛИПЛАСТИК" за 10 дней скомплектовала и доставила на объект почти 12 км своих труб для прокладки газопровода и почти 6 км труб для водоснабжения.
Организованы прямые поставки стройматериалов, конструкций, изделий, инженерной техники из разных регионов России.
Напомним, строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket