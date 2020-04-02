Столичные производители полностью обеспечивают материалами стройплощадку больницы в новой Москве

02.04.20 12:08

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Промышленные предприятия Москвы обеспечивают необходимыми материалами строящийся инфекционный медицинский центр в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Несмотря на сжатые сроки, предприятия Москвы активно подключились к решению поставленных задач. Чтобы исполнить взятые на себя обязательства, многие перешли на усиленный режим работы", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров.

Так Московский завод ГК "Москабельмет" поставил на стройку около 26,3 км кабельной продукции. Завод металлоконструкций "МКЗ" разработал новый вид изделий специально для корпусов больницы в ТиНАО. Промышленный комплекс "КРОСТ" поставил 3210 кубометров бетона, изготовил и отгрузил 550 тонн металлоконструкций и 353 тонны арматуры. Группа "ПОЛИПЛАСТИК" за 10 дней скомплектовала и доставила на объект почти 12 км своих труб для прокладки газопровода и почти 6 км труб для водоснабжения.

Организованы прямые поставки стройматериалов, конструкций, изделий, инженерной техники из разных регионов России.

Напомним, строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.