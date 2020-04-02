Путин: ситуацию с коронавирусом в Москве переломить пока не удается

02.04.20 17:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Ситуацию с коронавирусом в Москве переломить пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Путин в своем обращении к россиянам.

Вместе с тем, по словам Путина, "ситуация меняется и в регионах, даже в их отдельных муниципалитетах она также складывается по-разному". "У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения", - сказал Путин.

В отличие от Москвы, "есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания", отметил президент.

Таким образом, по словам президента, жесткость ограничений должна соответствовать складывающиеся ситуации.

"Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении более высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать", - сказал Путин.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП столицы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.

Согласно документу, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. Такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".

Между тем, в Мосгордуме отметили, что никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве пока не введено.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено. Штраф действует только в отношении больных коронавирусом, когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить. Он вышел сел за руль, мы его отследили по камерам, блокируем, его задержат отвезут в больницу, машину отвезут на спецстоянку", - сказал "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, за выезд на личном транспорте штрафовать нельзя до момента введения "специального режима".

"Для этого должен выйти специальный подзаконный акт", - отметил Щитов.

По состоянию на 2 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 2475 человек.

"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев коронавируса", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения федерального оперативного штаба.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - говорится в сообщении штаба.

2 апреля президент РФ Владимир Путин принял решение продлить срок нерабочих дней по всей стране до 30 апреля с сохранением заработной платы, так как пик эпидемии еще не пройден.