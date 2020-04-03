Московские врачи вылечили от коронавируса уже 168 человек

03.04.20 09:46

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 168, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве выздоровели еще 28 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 ", - заявила Ракова журналистам в пятницу.

Она подчеркнула, что у всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы.