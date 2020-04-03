Почти половина из новых заболевших коронавирусом в Москве младще 45 лет

03.04.20 11:02

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В столице за последние сутки подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в пятницу.

"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

"53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин", - уточнили в штабе.

Там напомнили, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Всего, по данным на утро пятницы, в Москве 168 человек вылечились от COVID-19, скончались - 20.