Собянин считает неправильным раздавать всем бюджетные деньги

03.04.20 16:28

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин против раздачи финансовой помощи на руки в условиях нерабочих дней, считает это неподъемным для бюджетов регионов.

"Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - заявил Собянин в интервью "Первому каналу".

"Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников - ИФ) по отпускам", - отметил он.

Собянин подчеркнул, что "речь идет пока о месяце". "Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Ещё раз повторю: она не такая большая, правда", - сказал мэр.

Вместе с тем он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке.

"Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь", - отметил мэр.