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03.04.20 16:28
Собянин считает неправильным раздавать всем бюджетные деньги
"Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - заявил Собянин в интервью "Первому каналу".
"Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников - ИФ) по отпускам", - отметил он.
Собянин подчеркнул, что "речь идет пока о месяце". "Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Ещё раз повторю: она не такая большая, правда", - сказал мэр.
Вместе с тем он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке.
"Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь", - отметил мэр.
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