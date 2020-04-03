Центробанк: влияние на инфляцию ослабления рубля и роста спроса на товары первой необходимости носит временный характер

03.04.20 20:29

© РИА Новости. Мария Девахина

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Годовая инфляция в РФ на 30 марта 2020 года, по оценке ЦБ, составила 2,7-2,8%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Регулятор отмечает, что темпы роста потребительских цен за неделю 24-30 марта снизились до 0,22% после роста на 0,31% за предшествующую неделю. "Замедление недельных темпов свидетельствует о том, что проинфляционное влияние произошедшего с начала года ослабления рубля, а также роста спроса на товары первой необходимости носит временный характер и не будет иметь существенных вторичных эффектов", - отмечает ЦБ.

Временные проинфляционные факторы ускорили рост цен в обрабатывающих отраслях (следует из индексов закупочных и отпускных цен PMI в марте). Ускорение роста закупочных цен произошло из-за переноса ослабления рубля в цены и задержек с поставками сырья и материалов для производства. При этом ускорение роста отпускных цен отражает перенос выросших издержек на потребителей, обращает внимание Банк России. "Рост потребительских цен и цен в обрабатывающей промышленности временно ускорился под влиянием ослабления рубля и всплеска потребительского спроса. После прекращения действия этих временных факторов преобладающими станут среднесрочные дезинфляционные факторы", - подчеркивает ЦБ.

"Важно отметить, что текущее повышение ценовых индексов пока меньше, чем в 2018 году, при сопоставимом по масштабу ослаблении рубля. Это может указывать на то, что эффект от действия проинфляционных факторов на динамику цен в сложившейся ситуации будет ограниченным", - говорится в обзоре.