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03.04.20 20:44

Ракова: режим самоизоляции в Москве могут ужесточить

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что дополнительных ограничений при соблюдении москвичами режима самоизоляции в столице вводится не будет, отметив, что при нарушениях и легкомысленном поведении граждан он может быть ужесточен.

"Мы считаем, что если дальше все будет также продолжаться, то никаких дополнительных ограничений, механизмов, пропусков, ничего вводить будет не надо. Если же мы увидим, что поведение социальное будет изменяться, люди будут более легкомысленно относиться к этому, то тогда в дальнейшем режим может изменяться и будет более жёстким", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что также режим может измениться исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ракова сообщила, что в Москве "не очень хорошая ситуация, численность заболевших с каждым днём растёт".

"Уже около 3 тыс. на сегодняшний день заболевших, поэтому, конечно, мы будем существующий режим, тот режим, который функционировал в городе последнюю неделю, полностью сохранять", - добавила Ракова.

По словам заммэра, введенный режим, "с одной стороны, позволяет максимально обеспечить, с одной стороны социальную дистанцию, а с другой стороны, насколько это возможно, минимизировать негативные экономические последствия, которых будет очень много и сложно избежать".

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