Росавтодор с 2018г отменит практику весенних ограничений движения грузовиков по федеральным трассам

10.01.18 14:30

© РИА Новости. Игорь Онучин

10 января. Interfax-Russia.ru - Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с 2018 г. отменит практику весенних ограничений движения грузовиков по федеральным автодорогам.

Как говорится в сообщении Росавтодора, Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством принято решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения.

"В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года N211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 года такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут", - говорится в сообщении.

При этом в Росавтодоре отмечают, что в настоящее время в нормативном состоянии находятся 77,5% автомобильных дорог федерального значения РФ, "и этот показатель постоянно увеличивается". "Таких результатов удалось достичь благодаря 100 процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года", - подчеркивает ведомство.

В Росавтодоре указывают, что отказ от весенних ограничений "позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям".

Ежегодные временные ограничения вводятся на региональных автодорогах в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. На этот период на участках автодорог устанавливаются временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" со знаками дополнительной информации "Тип тележки транспортных средств", предусмотренных правилами дорожного движения.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов (по данным Гидрометцентра России) также вводится ограничение движения на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Московской области с асфальтобетонным покрытием с 10 до 22 часов.

Аналогичные ограничения вводятся Росавтодором на федеральных дорогах. Ведомство в случае отмены весенних ограничений оценивало потребность в дополнительных средствах на ремонтные работы в 390 млрд рублей. При этом потери перевозчиков от весенних ограничений дорожное агентство оценивало почти в 3 млрд рублей.