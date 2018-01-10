Место запуска: дроны атаковали российские базы в Сирии из Идлиба
  
Особый город: одобрена концепция развития моногорода Спасск-Дальний
   
Капитальная поддержка: Путин подписал законопроекты в сфере демографии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
10.01.18 14:30

Росавтодор с 2018г отменит практику весенних ограничений движения грузовиков по федеральным трассам

© РИА Новости. Игорь Онучин
10 января. Interfax-Russia.ru - Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с 2018 г. отменит практику весенних ограничений движения грузовиков по федеральным автодорогам.

Как говорится в сообщении Росавтодора, Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством принято решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения.

"В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года N211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 года такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут", - говорится в сообщении.

При этом в Росавтодоре отмечают, что в настоящее время в нормативном состоянии находятся 77,5% автомобильных дорог федерального значения РФ, "и этот показатель постоянно увеличивается". "Таких результатов удалось достичь благодаря 100 процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года", - подчеркивает ведомство.

В Росавтодоре указывают, что отказ от весенних ограничений "позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям".

Ежегодные временные ограничения вводятся на региональных автодорогах в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. На этот период на участках автодорог устанавливаются временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" со знаками дополнительной информации "Тип тележки транспортных средств", предусмотренных правилами дорожного движения.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов (по данным Гидрометцентра России) также вводится ограничение движения на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Московской области с асфальтобетонным покрытием с 10 до 22 часов.

Аналогичные ограничения вводятся Росавтодором на федеральных дорогах. Ведомство в случае отмены весенних ограничений оценивало потребность в дополнительных средствах на ремонтные работы в 390 млрд рублей. При этом потери перевозчиков от весенних ограничений дорожное агентство оценивало почти в 3 млрд рублей.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.01.18 15:13
Собянин наградил московских учителей
.
  10.01.18 13:14
Власти Москвы выделили из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан
.
  10.01.18 13:01
Новогодние мероприятия 2018 года в Москве стали самыми массовыми в истории, считает Собянин
.
  10.01.18 10:24
Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн
.
  10.01.18 10:24
Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн
.
  10.01.18 10:19
На "красной" ветке московского метро запущены поезда с дополнительным вагоном
.
  10.01.18 09:49
Скончался актер Михаил Державин
.
  10.01.18 08:12
Приложение "Метро Москвы" к ЧМ по футболу переведут на шесть языков
.
  09.01.18 14:55
В новогодних праздниках в Москве участвовали 10,5 млн человек
.
  09.01.18 13:15
Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в выходные


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket