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10.01.18 15:13
Собянин наградил московских учителей
Церемония награждения прошла в среду в историческом Белом зале столичной мэрии.
Так, за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XL лет награждена учитель испанского языка школы N1252 им.Сервантеса Марина Полисар; знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XXX лет - учитель английского языка школы N2036 Лидия Попова и учитель русского языка и литературы школы N1360 Ирина Серадская; знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XX лет - учитель физики Школы N2036 Наталия Соловьева.
Кроме того, заслуги ряда педагогов отмечены почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", почетным званием "Почетный работник образования города Москвы", почетной грамотой правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.
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