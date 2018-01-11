Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

11.01.18 14:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 января. Interfax-Russia.ru - В трех аэропортах Москвы задержано и отменено более четырех десятков рейсов, сообщает в четверг сайт "Яндекс.Расписания".

Так, по его данным, в "Шереметьево" задержано 18 рейсов, в "Домодедово" - шесть, 15 - отменено. Тем временем, во "Внуково" задержано пять рейсов, один отменен.

Данных об отменах и задержках рейсов в аэропорту "Жуковский" нет.

По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру четверга в Москве может выпасть до 2 см снега при температуре минус 1-3 градуса. Ночью похолодает до минус 6-8 градусов, возможен небольшой снег.