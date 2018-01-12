Около 150 отключений электросети произошло в Кузбассе из-за усиления ветра

12.01.18 08:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 января. Interfax-Russia.ru - Сильные порывы ветра стали причиной отключения электроснабжения в Кемеровской области в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

"За ночь по региону отключались почти 150 линий 6-10 кВ. Из них 95% были включены по автоматике или по резерву в считанные минуты. Максимальное число абонентов, которые попали под отключение единовременно, составило 1,5 тыс. человек в 10 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что максимальное устранение отключений составило три часа, на местах были задействованы 200 человек и 80 единиц техники.

Самые сильные порывы ветра отмечены в Новокузнецке, Белове, Топкинском, Тяжинском районе и Юрге.

Как сообщалось, в ночь на 12 января на территории области ожидалось усиление ветра до 23 м/с с порывами до 30 м/с.