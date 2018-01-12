Детсад на 225 мест построен в "новой" Москве

12.01.18 11:05

© РИА Новости. Николай Хижняк

12 января. Interfax-Russia.ru - Детский сад на 225 мест построен в "новой" Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточняется, детское учреждение появилось в поселке Щапово.

"Комитет выдал застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Олега Антосенко.

Трехэтажное здание рассчитано на девять групп детей по 25 мест в каждой. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки. Строительство велось за счет городского бюджета.

В ведомстве отмечают, что проверки на строительстве детсада проводились регулярно. Все нарушения застройщик устранял в установленные сроки.