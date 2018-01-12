В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первой волны

12.01.18 13:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 января. Interfax-Russia.ru - В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента строительства.

"На сегодняшний день остаточный снос составляет 36 жилых домов первого периода индустриального домостроения общей площадью 164,3 тыс. кв.м: 15 домов - за счет средств городского бюджета, и 21 жилой дом - по инвестконтрактам", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как отмечается, в целом по городу программа сноса пятиэтажек выполнена на 97,4%. Программа сноса полностью завершена в Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном округах и в Зеленограде.