Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Омске

12.01.18 18:03

© РИА Новости. Павел Львов

12 января. Interfax-Russia.ru - В жилом доме в Омске произошел взрыв газа, информация уточняется, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

"Подразделения МЧС привлечены к ликвидации последствий хлопка газа в жилом доме в г. Омске",- говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, информация о хлопке газа в жилом многоквартирном жилом доме в г. Омске поступила в 20:00 пятницы.

В настоящий момент в ликвидации последствий привлечены 21 человек и 6 единиц техники от МЧС, информация о произошедшем уточняется.

Ранее о происшествии сообщалось со ссылкой на источник. Несколько человек получили травмы при взрыве бытового газа в жилой многоэтажке в Омске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Травмы получили шесть человек, включая четверых детей, однако жертв удалось избежать", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым и не обрушился. Дом подлежит восстановлению, добавил источник.