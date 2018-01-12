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12.01.18 18:03
Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Омске
"Подразделения МЧС привлечены к ликвидации последствий хлопка газа в жилом доме в г. Омске",- говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, информация о хлопке газа в жилом многоквартирном жилом доме в г. Омске поступила в 20:00 пятницы.
В настоящий момент в ликвидации последствий привлечены 21 человек и 6 единиц техники от МЧС, информация о произошедшем уточняется.
Ранее о происшествии сообщалось со ссылкой на источник. Несколько человек получили травмы при взрыве бытового газа в жилой многоэтажке в Омске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Травмы получили шесть человек, включая четверых детей, однако жертв удалось избежать", - сказал собеседник агентства.
По его сведениям, подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым и не обрушился. Дом подлежит восстановлению, добавил источник.
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