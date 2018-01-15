Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссёра Серебренникова

15.01.18 12:18

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 января. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова и его предполагаемых соучастников, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты других фигурантов дела подтвердили "Интерфаксу" данную информацию.

При этом, как стало известно в понедельник Басманном суде Москвы, уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера "Седьмой студии" Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство.

Как ожидается, судебный процесс над Н.Масляевой пройдёт в особом порядке.

По словам адвокатов, окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось.

Обвиняемым инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных основанной К.Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу А.Малобродского, находятся под домашним арестом.