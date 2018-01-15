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15.01.18 12:18
Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссёра Серебренникова
"Расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела", - сказал собеседник агентства.
Адвокаты других фигурантов дела подтвердили "Интерфаксу" данную информацию.
При этом, как стало известно в понедельник Басманном суде Москвы, уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера "Седьмой студии" Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство.
Как ожидается, судебный процесс над Н.Масляевой пройдёт в особом порядке.
По словам адвокатов, окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось.
Обвиняемым инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных основанной К.Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу А.Малобродского, находятся под домашним арестом.
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