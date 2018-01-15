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15.01.18 12:27

Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" выросла до 133 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
15 января. Interfax-Russia.ru - Сумма ущерба по так называемому уголовному делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, выросла практически вдвое - с 68 млн до 133 млн рублей.

"Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была", - сообщила "Интерфаксу" адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова.



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