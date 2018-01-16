Почти сто жителей хакасского поселения остались без электричества из-за аварии

16.01.18 07:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Энергоснабжение нарушено в поселении Ах-Хол в Хакасии, в результате чего без света остались жители нескольких десятков домов, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Нарушение электроснабжения произошло в аале Ах-Хол в Усть-Абаканском районе. Под отключение попало 40 частных жилых домов с населением 96 человек. Сейчас ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Вся информация о коммунальной аварии доведена до сведения главы региона Виктора Зимина: ситуация находится под контролем оперативных служб.