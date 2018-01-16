Новосибирские специалисты учат беспилотники следовать за подвижной целью

16.01.18 09:48

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ, Новосибирск) разработали метод, который позволяет беспилотному летательному аппарату сопровождать движущийся объект, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Созданный метод позволяет дрону выбирать нужную скорость в нужном положении - это помогает исключить перегрузки, из-за которых аппарат может вылететь за пределы своей траектории", - говорится в сообщении.

Беспилотник получает координаты цели и строит маршрут на основе этих данных, отслеживая дальность объекта с помощью камеры или лазерного сенсора и угол относительно вектора движения цели.

"Это похоже на группу самолетов: летчик видит ведущего и ориентируется, в каком положении должен находиться", - отмечает издание.

На подобных модельных задачах ученые отрабатывают алгоритмы управления квадрокоптером: учат беспилотные аппараты осуществлять взлет и посадку или двигаться по заданной траектории.

Также специалисты проверяют работоспособность системы управления в присутствии шумов и внешних возмущений, отслеживают устойчивость ее поведения.

В ИАиЭ также решают проблему транспортировки подвешенного к дрону объекта, важную, например, для геологов, которые исследуют территорию с помощью беспилотников и переносят на них магнетометр, позволяющий точно и быстро измерять магнитное поле Земли.

Сложность заключается в том, что аппарат должен находиться довольно далеко от корпуса дрона (чтобы избежать помех в показаниях датчика), но при этом оставаться стабильным и не раскачиваться.