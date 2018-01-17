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Главные события
17.01.18 14:38

Сайт mos.ru предоставляет 222 услуги и сервиса - Собянин

© РИА Новости. Денис Гришкин
17 января. Interfax-Russia.ru - Москвичи могут получить сегодня более 200 услуг на главном городском сайте, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Год назад портал госуслуг Москвы "переехал" на mos.ru. Теперь через главный городской сайт можно получить 222 услуги и сервиса, записаться в органы исполнительной власти, организации, #МФЦ для подачи документов, оплатить услуги и получить советы", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в среду.

Он подчеркнул, что все услуги оказываются в режиме одного окна.



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