Сайт mos.ru предоставляет 222 услуги и сервиса - Собянин

17.01.18 14:38

© РИА Новости. Денис Гришкин

17 января. Interfax-Russia.ru - Москвичи могут получить сегодня более 200 услуг на главном городском сайте , заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Год назад портал госуслуг Москвы "переехал" на mos.ru. Теперь через главный городской сайт можно получить 222 услуги и сервиса, записаться в органы исполнительной власти, организации, #МФЦ для подачи документов, оплатить услуги и получить советы", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в среду.

Он подчеркнул, что все услуги оказываются в режиме одного окна.