"Курорт Белокуриха" открыл аграрно-туристический кластер

20.03.18 08:18

© РИА Новости. Егор Еремов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Аграрно-туристический кластер "Алтайские луга", который объединил действующий туркомплекс "Сибирское подворье" с ипподромом, "Парк животных ледникового периода" с пантовой лечебницей, животноводческий комплекс и строящийся мясоперерабатывающий цех, открыло АО "Курорт Белокуриха.

Как сообщает во вторник пресс-центр компании, сельхозпроизводство позволит не только улучшить качество питания в санаториях, но и принесет определенную экономическую выгоду.

"Взаимодействие с региональным ведомством сельского хозяйства открывает перед нами перспективы получения льготных кредитов и государственных субсидий. В долгосрочной перспективе это позволит частично оправдать средства, которые мы ежегодно вкладываем в развитие комплекса "Сибирское подворье" и ипподрома "Алтай", - отмечает генеральный директор "Курорта Белокуриха" Константин Ежов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 14 марта АО зарегистрировало в селе Новотырышкино Смоленского района дочернюю структуру - ООО "Алтайские луга". Основным видом деятельности новой компании станет выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур. Директором хозяйства назначен Александр Потемкин.