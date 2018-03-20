Собянин открыл южный вестибюль станции метро "Спортивная", которая будет обслуживать ЧМ-2018

20.03.18 11:52

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл во вторник после реконструкции южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро.

"Это очень важная станция, будет работать на чемпионат мира по футболу. Количество болельщиков, которые одномоментно приходят и выходят со стадиона "Лужники", для нашей страны и для Москвы уникальное. Это предъявляет особое требование к транспортной инфраструктуре. Помимо открытия новой станции МЦК, мы реконструировали южный вестибюль станции "Спортивная". Реконструированы эскалаторы, мощность и пропускная способность станции увеличилась на треть", - сказал С.Собянин.

По его словам, станция стала более комфортной, надежной и энергоэффективной.

"Так что, надеюсь, что станция сделает выход с "Лужников" более быстрым и комфортным для жителей. В целом в метрополитене реализуется крупная программа реконструкции действующих вестибюлей и станций. Те станции, которые служили полвека, требуют серьезной замены эскалаторов, реконструкции и ремонта, что мы и делаем", - отметил мэр.

В настоящее время реконструировано уже 14 станций метро, и в ближайшие три года будут реконструированы еще 10 станций, добавил С.Собянин.

Как говорится в материалах мэрии, благодаря современным технологиям удалось установить на станции четыре новых эскалатора вместо трех старых. Пропускная способность станции увеличилась на 33% - с 21 до 28 тыс. человек в час. Максимальная провозная способность может достигать около 35 тыс. пассажиров в час. Также было увеличено количество турникетов.