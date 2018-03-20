Тульская область обсудила с делегацией бизнес-сообщества Индии вопросы расширения сотрудничества

20.03.18 14:05

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Тульская область заинтересована в сотрудничестве с Индией, рассчитывает на рост торгово-экономического сотрудничества и открытие новых производств, сообщила во вторник пресс-служба тульского правительства.

Экономические и инвестиционные возможности Тульской области были представлены делегации бизнес-сообщества Индии на площадке государственного агентства "Инвест Индия".

Помимо этого были проведены переговоры с семью крупнейшими и наиболее экономически развитыми штатами Индии. Потенциал для сотрудничества составляют такие отрасли, как машиностроение, производство химической продукции, сельское хозяйство и туризм.

Также состоялись деловые переговоры с рядом индийских компаний, в ходе которых намечены потенциальные перспективы развития сотрудничества.

"Развитие внешнеторговых связей является одной из приоритетных задач правительства Тульской области. За предыдущий год внешнеторговый оборот тульских компаний составил $4,8 млрд. Тульская область осуществляла внешнеторговый оборот с 136 странами. При этом только за прошлый год их количество увеличилось на 12 стран. По итогам 2017 года товарооборот между Тульской областью и Индией составил более $200 млн и вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что индийская компания "Хетеро Лабс Лимитед" ведет переговоры о строительстве в Тульской области фармацевтического предприятия.

Кроме того Индия выразила заинтересованность в сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса, тяжелого машиностроения, фармацевтической и химической отрасли, производстве запасных частей для автомобилей, в сельском хозяйстве.