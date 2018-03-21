Комиссия ГД по этике не нашла нарушений в деле Слуцкого, обвиненного в харрасменте

21.03.18 16:55

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Комиссия не усматривает нарушения Л.Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам глава комиссии Отари Аршба по итогам обсуждения в среду на ее заседании заявлений Дарьи Жук ("Дождь") и Фариды Рустамовой (Русская служба BBC}, а также пояснения, представленного Л.Слуцким.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.

Члены комиссии считают, что "сумма" изученных фактов "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

Д.Жук и Ф.Рустамова приняли участие в закрытом заседании комиссии, но никаких комментариев журналистам по итогам обсуждения не дали. Заседание вызвало большой интерес у представителей отечественных и зарубежных СМИ.

После того, как они покинули заседание, на него пришел Л.Слуцкий.

Свое решение комиссия принимала в отсутствие всех участников этой ситуации.

В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).

"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным, якобы имевшим место, фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в решении.

В то же время в комиссии журналисткам напомнили о праве обратиться в суд.

"Мы не имеем никакой возможности оценивать те или иные видео-аудио документы, потому что не располагаем такими возможностями", - сказал глава комиссии Отари Аршба в среду журналистам по итогам заседания комиссии.

Вместе с тем он отметил, что "случай, который произошел, он недопустим". "Мы априори всегда выступаем в поддержку всех женщин", - добавил О.Аршба.

Член комиссии Ирина Роднина в свою очередь добавила: "мы не судьи".

"У нас есть институт правоохранительных органов", - добавила член комиссии Раиса Кармазина, предложив журналисткам обратиться, например, в суд.