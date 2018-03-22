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22.03.18 16:43
Памфилова решила оздоровить избирательную систему Петербурга
"К сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга. Хотя еще раз хочу сказать: подвергать сомнению итоги голосования в целом по городу нет никаких оснований. Но претензии есть и серьезные", - сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
На заседании комиссии секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что по поводу проведения выборов в Санкт-Петербурге с 18 по 22 марта поступило 216 обращений граждан, наблюдателей.
"Это, я полагаю, составляет большую часть всех обращений, поступивших к нам", - отметила М.Гришина.
"Я прошу, чтобы на определенном этапе была сформирована серьезная группа по всем направлениям, потому что уже здесь видны какие-то системные пороки. Проверим все от и до, потому что город Санкт-Петербург очень важен. Считаем, что надо сделать все возможное, чтобы полностью оздоровить всю систему. Я на каком-то этапе сама выеду, встречусь со всеми наблюдателями", - сказала Э.Памфилова.
По словам главы ЦИК, она намерена также встретиться с представителями партий кандидатов и разобраться, в чем дело, "где у нас целый ряд механизмов не срабатывает, почему самое большое количество жалоб и обращений по разным аспектам идет именно из Санкт-Петербурга".
Как рассказала М.Гришина, при анализе этих обращений возникает дежавю.
"Полтора года назад мы разбирали здесь очень подробно ситуацию в 217-м округе в связи с выборами депутатов Госдумы. Подсчет бюллетеней с загибанием уголков - это уже просто какой-то мем - вдруг возникает вновь и вновь в обращениях, приходящих из Санкт-Петербурга", - сказала М.Гришина.
По ее словам, поступило достаточно много обращений, которые в целом не указывают на какие-то проблемы, ставящие под сомнение итоги голосования в Санкт-Петербурге, но показывают системные проблемы в работе участковых и ряда территориальных комиссий.
"Мы не можем не обратить внимание на такое количество обращений", - сказала М.Гришина.
Поэтому, отметила она, предлагается членам ЦИК РФ на месте разобраться в ситуации.
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