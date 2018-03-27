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27.03.18 11:10
В Москве привлекут экологических волонтеров на ЧМ по футболу
"Мэром Москвы утвержден комплекс мер по охране окружающей среды в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Он содержит 29 мероприятий, реализуемых с 2016 по 2018 год", - сообщил во вторник на заседании коллегии департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы руководитель департамента Антон Кульбачевский.
При этом он отметил и роль волонтеров, которые расскажут москвичам и гостям столицы как защитить окружающую среду в период крупного спортивного мероприятия.
"Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу 2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщиков, о раздельном сборе отходов на стадионах и в городе Москве, станут своеобразными "проводниками" темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы", - сказал А. Кульбачевский.
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