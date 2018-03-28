Паводок повредил мост и несколько участков дорог в Республике Алтай

28.03.18 16:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Ледоход сложно проходит на реках в семи муниципальных образованиях Республики Алтай, где происходят ледовые заторы, сообщает в среду пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"Паводковая обстановка остается динамично меняющейся. В результате резкого повышения температуры воздуха произошло вскрытие рек, наблюдается ледоход с образованием ледовых заторов. На контроле прохождение ледохода в семи районах. (...) На реке Урсул произошло повреждение автомобильного моста. Движение по мосту закрыто, также ограничено движение на семи участках дорог", - говорится в сообщении.

Проезд по эти участкам дорог возможен только на технике высокой проходимости.

Паводок также осложнил работу энергетиков: в Онгудайском районе подмыты 4 опоры линии электропередач. В настоящее время уточняется, какое количество населения осталось без электричества. Однако работы по восстановлению будут проведены только после спада уровня воды в реке.

Над ликвидацией последствий паводка в регионе работают 64 человека и 31 единица техники.