Движение поездов на "салатовой" линии московского метро восстановлено

29.03.18 10:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 марта. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, где утром в четверг произошел сбой, восстановлено.

"В настоящее время движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии в обе стороны восстановлено. В 10::00 поезда вернулись в график", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке "салатовой" линии в северном направлении по техническим причинам. В чем заключались технические причины, приведшие к сбою в графике движения поездов, не уточнялось.